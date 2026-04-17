сегодня в 14:18

В Красногорске Подмосковья капремонт колледжа выполнен на 55%

Капитальный ремонт учебного корпуса Красногорского колледжа на улице Речная в Красногорске продолжается в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Готовность объекта превысила 55%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Учебный корпус площадью 4 440,3 кв. м обновляют за счет бюджетных средств. В здании уже демонтировали старые конструкции, инженерные сети и оборудование.

«Строители подрядной организации ведут общестроительные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада. В здании ведется устройство стяжки пола, сантехнические и отделочные работы, устройство инженерных сетей — вентиляции, водоснабжения и отопления, электромонтажные работы. На объекте задействовано 65 человек и 2 единицы техники», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

После завершения ремонта колледж оснастят новой мебелью и оборудованием. Открытие обновленного учебного корпуса запланировано на сентябрь 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.