В Красногорске планируют благоустроить Яблоневый сквер

В городском округе Красногорск в 2025 году планируют благоустроить Яблоневый сквер, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Красногорск.

«Объявлен конкурс в электронной форме на благоустройство Яблоневого сквера вдоль Волоколамского шоссе в городском округе Красногорск», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Благоустройство Яблоневого сквера вдоль Волоколамского шоссе по адресу: г. Красногорск, ул. Школьная, 2-9».

Планируется в рамках проведения закупки благоустроить участок площадью 5 га.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.