В Красногорске открылся новый парк «Опалиха-Алексеевское»

В городском округе Красногорск открылся новый парк «Опалиха-Алексеевское». Участие в торжественном открытии приняли глава городского округа Дмитрий Владимирович Волков, жители и руководство компании «Сити21», которая занимается развитием ЖК «8 Кленов». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На преобразившейся исторической территории обустроена пешеходная сеть и велодорожки, спортивные и игровые площадки, установлены малые архитектурные формы. Также были благоустроены пруды, в которых теперь можно ловить рыбу. Кроме того, в парке построена часовня в честь святителя Николая Чудотворца. Она является прообразом существовавшей в прошлом веке святыни.

Первоначальный этап проекта благоустройства парка был согласован с жителями. Авторская реализация и бережный подход к сохранению существующего ландшафта сделали парк еще одной точкой притяжения, территорией комфорта и уюта.

«Искренне поздравляю жителей с появлением прекрасного места для отдыха! И пусть эта история развития микрорайона, что закладывается в наши дни, станет основой для новых свершений будущих поколений», — сказал глава городского округа Красногорск Дмитрий Владимирович Волков.

Жители городского округа Красногорск теперь могут отдыхать в новом парке «Опалиха-Алексеевское». Это место станет прекрасным дополнением к уже существующим зонам отдыха и развлечений в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.