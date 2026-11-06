В Красногорске открыли поликлинику на 150 посещений в смену

Поликлиника № 9 «Новая Рига», построенная ГК «Гранель» в деревне Глухово городского округа Красногорск, начала принимать пациентов. К ней прикреплены более 9700 жителей, в том числе почти 3000 детей, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Поликлиника площадью 1486 кв. м расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, деревня Глухово, Романовская улица, дом 3. Она рассчитана на 150 посещений в смену.

Пока штат комплектуется, прием идет с 08:00 до 15:00. После полного набора сотрудников поликлиника перейдет на две смены. Сейчас пациентов принимают педиатр, терапевт и специалисты неотложной помощи. Доступны забор крови, вакцинация и электрокардиография (ЭКГ). Кабинеты узкопрофильных специалистов будут открываться по мере укомплектования штата.

Помимо Глухово, поликлиника обслуживает поселки Ильинское-Усово и Инженерный-1, деревни Поздняково и Михалково, село Николо-Урюпино. Для пациентов с признаками ОРВИ предусмотрен отдельный вход. Маршруты внутри здания организованы так, чтобы потоки пациентов не смешивались.

Все туалетные комнаты адаптированы для маломобильных посетителей и оснащены кнопками вызова персонала. На входной группе и перед кабинетами размещены таблички со шрифтом Брайля. Для родителей оборудованы колясочная и комната матери и ребенка для кормления. У здания есть стоянка для машин скорой помощи. На прилегающей территории устроили газон и высадили деревья.

Поликлинику построили по программе комплексного развития территорий. В ЖК «Новая Рига» также возвели два детских сада на 550 мест и школу на 1150 учеников.

В Московской области девелоперы ФСК, «Гранель», «Самолет», «Пик», Level Group, «Брусника» и другие вместе с жильем строят необходимую инфраструктуру в рамках комплексного развития территорий.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.