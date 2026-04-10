В Красногорске открыли детский сад на 140 мест

Новый детский сад на 140 мест начал работу 10 апреля в ЖК «Опалиха О3» в Красногорске. В открытии приняли участие глава округа Дмитрий Волков, представители гимназии и жители микрорайона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Это такое счастье — видеть радостные, озорные глаза ребят. Хочу поблагодарить всю систему образования, созидателей — тех, кто строил этот замечательный детский сад. Мы держим на особом контроле развитие социальной инфраструктуры нашего округа, в том числе новых микрорайонов, и теперь здесь есть школа на 825 мест, детские сады — на 350 и теперь еще 140 мест», — отметил Дмитрий Волков.

Открытие прошло в преддверии Дня космонавтики. Вместе с главой округа дети разрезали красную ленту и крикнули «Поехали!», повторив знаменитые слова Юрия Гагарина.

В двухэтажном здании разместили восемь групп — шесть дошкольных и две ясельные. Для воспитанников оборудованы просторные игровые помещения, музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет и современный пищеблок. На территории обустроены площадки с теневыми навесами и отдельная зона для занятий спортом.

«Для нас это долгожданный сад. Приятно, что он новый, чистый, с множеством развивающих игрушек и расположен в пешей доступности», — поделилась жительница комплекса Юлия Мартынова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.