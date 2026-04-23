В Красногорске начали заливать фундамент корпуса 7 ЖК «Аникеевский»

Строители приступили к устройству фундаментной плиты в корпусе 7 жилого комплекса «Аникеевский» в городском округе Красногорск. Работы ведут на площадке вблизи пересечения Новорижского и Волоколамского шоссе, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ЖК «Аникеевский» возводит ГК «Гранель». В корпусе 7 завершаются земляные работы, выполняется вертикальная и горизонтальная гидроизоляция, после чего началось устройство фундаментной плиты.

В корпусе 13 подходят к завершению работы по устройству монолитных сборных железобетонных вертикальных конструкций и перекрытий. Практически закончена кладка наружных стен и внутренних перегородок, продолжается остекление, начат монтаж систем водоснабжения и канализации.

В корпусе 12.1 завершается гидроизоляция, выше нулевой отметки возводят монолитные конструкции и перекрытия, ведется кладка стен и перегородок. Корпус 12.2 находится на высокой стадии готовности: завершается монтаж окон, идут кровельные работы и устройство внутренних инженерных систем — электроснабжения, водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции и дымоудаления.

В корпусе 1.1 строители выполняют монолитные работы на уровне шестого этажа, монтируют внутренние сети электроснабжения, водоснабжения и отопления. В корпусе 1.2 ведутся подготовительные работы.

Первая очередь проекта предусматривает строительство 10 домов высотой от четырех до шести этажей с благоустроенными дворами без машин и парковками. Также планируется возведение детского учреждения и поликлиники. Рядом расположена станция МЦД-2 «Аникеевка», в перспективе на Новорижском шоссе откроются станции Рублево-Архангельской линии метро.

Вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Где-то нужен более энергичный подход к капитальному ремонту, а где-то у нас есть успехи по расселению, но люди хотят ясности, когда они переедут. Мы эту тему сами поднимаем, говорим о ней. Еще раз подчеркиваю, что вся стройка многоквартирных домов в Московской области сопряжена с обязательным расселением ветхого и аварийного фонда», — сказал Воробьев.