В Красногорске начали капремонт стационара больницы

Капитальный ремонт стационара Красногорской больницы начался в городском округе Красногорск на улице Карбышева, 4. Работы проводят по госпрограмме в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыть обновленное здание планируют в 2030 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители уже выполнили подготовительные работы: обустроили временную дорогу и бытовой городок. В настоящее время на объекте начался демонтаж.

Капитальный ремонт проходит по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Здание больницы построено в 1987 году, его общая площадь составляет 28,3 тыс. кв. метров. В ходе работ обновят фасад и входную группу, заменят кровлю и все инженерные системы, отремонтируют внутренние помещения. Также установят новые окна, двери и сантехническое оборудование, закупят мебель и медицинское оснащение.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории. Завершить работы и открыть обновленный стационар планируется в 2030 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.