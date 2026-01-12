В Красногорске на кадастровый учет поставили поликлинику в ЖК «Новая Рига»

Детско-взрослая поликлиника на 150 посещений в смену поставлена на кадастровый учет в жилом комплексе «Новая Рига» городского округа Красногорск, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Поликлиника расположена по адресу: Московская область, городской округ Красногорск, деревня Глухово, улица Романовская, дом 3. Площадь здания составляет 1 486 квадратных метров. На первом этаже размещены вестибюль с гардеробными и колясочными, регистратура, кабинеты первичной медицинской помощи и профилактики, прививочные и процедурные кабинеты, а также фильтр-бокс для приема пациентов с респираторными инфекциями.

На втором этаже находятся кабинеты терапевта, педиатра, врачей узкой специализации, заведующего и другие помещения. Взрослые пациенты смогут проходить профилактические осмотры и диспансеризацию. Территория вокруг поликлиники благоустроена, оборудованы парковочные места и зоны ожидания для посетителей.

В жилом комплексе «Новая Рига» уже введено в эксплуатацию девять домов на 6 174 квартиры, построены два детских сада на 550 мест и школа на 1 150 учеников. На первых этажах жилых домов работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, аптека и пункты выдачи интернет-заказов. Социальная инфраструктура в комплексе создается за счет внебюджетных средств застройщиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.