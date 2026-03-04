В Красногорске капремонт детсада в Мечниково завершат в 2026 году

Капитальный ремонт дошкольного отделения Петрово-Дальневской школы продолжается в поселке Мечниково городского округа Красногорск. Готовность объекта составляет 28%, завершить работы планируют до конца 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение МБОУ Петрово-Дальневская СОШ на 2А в поселке Мечниково обновляют в рамках капитального ремонта. Площадь здания, построенного в 1965 году, составляет 1 708,9 кв. м. На площадке работают 30 строителей, два инженера-техника и задействованы три единицы техники.

Работы ведутся одновременно на нескольких участках. Специалисты штукатурят стены, очищают потолки пескоструйным аппаратом, выполняют штробление под новые коммуникации и демонтируют старые оконные блоки. На кровле устраивают первый и второй слои гидроизоляции для защиты от протечек. На фасаде устанавливают строительные леса и монтируют кронштейны под будущую облицовку и утепление.

Капремонт позволит обновить инженерные системы, улучшить тепло- и гидроизоляцию, создать более комфортные и безопасные условия для детей и педагогов. В дальнейшем строители заменят окна, выполнят финишную отделку помещений и благоустроят территорию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.