В Красногорске готовность двух корпусов ЖК «Большое Путилково» превысила 65%

В жилом комплексе «Большое Путилково» в Красногорске строительно-монтажная готовность двух корпусов четвертой очереди превысила 65%. Ввод объектов запланирован на 2026 год, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В городском округе Красногорск продолжается строительство двух жилых корпусов № 27 и № 28 в составе четвертой очереди ЖК «Большое Путилково». Общая жилая площадь составляет 73,7 тыс. кв. метров. В корпусе № 27 предусмотрено 528 квартир, в корпусе № 28 — 1 189 квартир. На первых этажах разместят 40 коммерческих помещений.

Строительно-монтажная готовность объектов превышает 65%. Завершены работы по возведению монолитного каркаса и каменной кладки, ведутся кровельные работы, остекление, монтаж инженерных систем и устройство фасадов. Внутри корпусов выполняются отделочные работы и установка лифтов. На дворовых территориях начались земляные работы. На строительстве ежедневно задействованы 220 человек.

В корпусах представлены квартиры различных форматов — от студий до четырехкомнатных, включая варианты с гардеробными и постирочными. Большинство квартир будут передаваться с чистовой отделкой: в жилых комнатах укладывают ламинат, стены оклеивают обоями под покраску, устанавливают натяжные потолки. В санузлах и ванных комнатах выполняется отделка керамогранитом и керамической плиткой, устанавливается сантехника.

Входные группы расположены на уровне земли и имеют сквозной проход со стороны двора и улицы. На минус первом этаже размещаются индивидуальные кладовые, при входе — помещения для хранения колясок и велосипедов. Подъезды оборудованы сплошным остеклением и стеклянными тамбурами.

Дворовые территории будут закрыты для автомобилей и организованы как комфортное пространство для отдыха жителей всех возрастов. Здесь появятся игровые площадки, зоны воркаута, места для спокойного отдыха и прогулочные маршруты. Озеленение территории обеспечат деревья, кустарники и многолетние растения, а рельеф дополнит геопластика. В темное время суток будет работать уличное освещение.

ЖК «Большое Путилково» расположен в 500 метрах от МКАД, рядом с Путилковским шоссе и станциями метро «Планерная», «Сходненская» и «Митино». В комплексе уже функционируют два детских сада и школа, а проект предусматривает развитие собственной инфраструктуры и рекреационных зон.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.