Аварийный жилой дом №11 на улице Лермонтова в Красноармейске демонтировали, а участок очистили от строительного мусора, сообщает пресс-служба комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажный дом площадью около 510 кв. м построили в 1950-х годах. Из-за высокой степени износа строительных конструкций и непригодности для безопасного проживания здание признали аварийным.

Большая часть жильцов переехала в дом №9а на улице Краснофлотской в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». После сноса здания участок расчистили. Дальнейшее использование территории определит администрация.

Всего в Пушкинском городском округе выявили 416 объектов незавершенного строительства. Из них 274 объекта, или 66%, снесли, достроили либо привели в соответствие с требованиями законодательства. Эту работу продолжат.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.