В Красноармейске Подмосковья на 50% отремонтировали школу

Капитальный ремонт Центра образования № 1 на улице Академика Янгеля в Красноармейске выполнен на 50%. Завершить работы и открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Центр образования № 1 расположен в Красноармейске Пушкинского городского округа по адресу: улица Академика Янгеля, дом 31. В настоящее время строительная готовность объекта достигла 50%. Капремонт проводят по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.