В Котловке по реновации возвели ЖК на 180 квартир

На юго-западе Москвы, в районе Котловка, по программе реновации построили новый жилой дом. Общая площадь здания превышает 16 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Новостройка располагается по адресу: улица Ремизова, д. 11, к. 2.

«Новостройка состоит из трех секций. В ней предусмотрено 180 квартир общей площадью свыше 10 тыс. кв. м. Готовая улучшенная отделка в них полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы. В подъездах есть комнаты для консьержей и помещения для колясок и велосипедов. Первый этаж нежилой — в будущем там смогут открыться объекты социально-бытового назначения: аптеки, магазины, досуговые центры или другие предприятия», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

ЖК расположен вблизи станции метро «Нагорная», а также рядом находятся школы, спортивные и медицинские учреждения, а также галерея «Нагорная».

Фасады здания оснащены корзинами для кондиционеров, а входные группы выполнены с витражным остеклением. В доме установлено шесть лифтов грузоподъемностью 400, 630 и 1000 кг, добавляет пресс-служба департамента градостроительной политики.

Во дворе обустроены детская площадка с мягким покрытием, спортивная зона и место для спокойного отдыха.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».