В Котельниках строят школу на 2 100 мест к сентябрю 2026 года

Строительство воспитательно-образовательного комплекса в микрорайоне Опытное поле в Котельниках завершено на 60%. Объект на 2,5 тыс. мест планируют открыть 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В микрорайоне Опытное поле продолжается строительство одного из крупнейших социальных объектов Подмосковья. На площадке ежедневно работают более 250 специалистов и задействовано шесть единиц техники. Сейчас ведутся фасадные и кровельные работы, монтаж перегородок, прокладка внутренних слаботочных сетей, устройство вентиляции, штукатурка стен и установка лифтового оборудования.

После схода снега строители приступят к планировке территории и комплексному благоустройству. Общая площадь комплекса составит почти 45 тыс. кв. м. В его состав войдут школа на 2 100 мест — это 84 учебных класса — и детский сад на 350 мест на 14 групп. Проект реализуют по государственной программе Московской области за счет регионального бюджета.

В здании предусмотрены четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, специализированные кабинеты для изучения технологий, столовая более чем на 1 000 мест и медицинский пункт. Для учеников начальной школы откроют классы технической и естественно-научной направленности, где будут изучать робототехнику, мехатронику, инженерную графику, промышленный дизайн, электротехнику, программирование и основы изобретательства.

На прилегающей территории обустроят игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха и озелененные пространства.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.