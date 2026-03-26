В Котельниках построят детсад на 300 мест к 2028 году

Детский сад на 300 воспитанников строят в жилом квартале «Белая Дача парк» в Котельниках. Учреждение станет третьим в районе, где уже работают школа и два детсада, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Трехэтажное здание площадью более 6 тыс. кв. метров рассчитано на 12 групп для детей от полутора до семи лет. В каждой группе предусмотрены игровые комнаты и спальни, воспитанников распределят по возрасту и режиму дня. В здании также разместят физкультурный и актовый залы, медицинский кабинет и помещения для педагогов.

На прилегающей территории оборудуют прогулочные площадки с навесами от солнца и осадков, что позволит детям находиться на улице круглый год. Жилой квартал расположен в двух километрах от МКАД и в пешей доступности от станции метро «Котельники».

Строительная готовность объекта составляет 13%. Сейчас ведутся работы по устройству подземной и надземной частей здания. Завершить строительство планируется в третьем квартале 2028 года. Застройщик — АО «СЗ «Новый горизонт».

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.