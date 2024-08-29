В Котельниках объявлен конкурс на строительство детского сада на 150 мест

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству детского сада на 150 мест городском округе Котельники Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 150 мест по адресу: Московская область, г. о. Котельники, мкр. Ковровый, в районе ул. Новая».

Основные параметры рассматриваемого объекта капитального строительства: общая площадь объекта — не более 2900 кв.м (общая площадь уточняется при проектировании с учетом требований технологического задания); количество этажей: 2 этажа; количество детей — 150 человек.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 7 июня в ходе ежегодного обращения к жителям рассказал о строительстве детских садов и школ в регионе.

«Каждый год, я это часто говорю, мы строим детские сады — 30 детских садов и 35 школ. Каждый год стараемся их строить больше, мы ушли в формат и видим эффект, когда школа строится на 2-2,5 тыс. с дошкольным отделением», — сказал Воробьев.