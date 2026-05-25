В Котельниках достраивают образовательный комплекс на 2,5 тыс мест

Образовательный комплекс на 2,5 тыс. мест завершают в микрорайоне Опытное поле в Котельниках. Строительная готовность объекта превысила 90%, открыть его планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Комплекс общей площадью около 35 тыс. квадратных метров включает школу на 2100 мест и детский сад на 350 мест. Работы ведутся по госпрограмме Московской области за счет бюджетных средств. На площадке задействованы более 420 человек и 17 единиц техники.

«Строительная готовность — 90,1%. Выполняются работы по прокладке внутренних электрических сетей и лотков, системы теплоснабжения, слаботочных сетей. Идет монтаж лифтов и внутренняя отделка помещений. На прилегающей территории устанавливают наружное освещение, обустраивают проезды и тротуары, детские игровые и спортивные площадки», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В детском саду предусмотрено 14 групп, в школе — 84 учебных класса. Для учеников оборудуют четыре спортивных зала, две библиотеки, актовый зал на 800 мест, кабинеты технологии, столовую более чем на 1000 мест и медпункт. В начальной школе планируют открыть классы технической и естественно-научной направленности.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.