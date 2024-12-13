В Косино-Ухтомском обновили объект городской инфраструктуры

При участии Госинспекции по недвижимости на востоке Москвы привели в порядок фасад газораспределительного пункта и огородили территорию объекта забором, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Во время мониторинга территории ВАО специалисты Госинспекции по недвижимости зафиксировали ветхое одноэтажное строение газораспределительного пункта на улице Большая Косинская, земельный участок 1Ж.

«Фасад постройки находился в неудовлетворительном состоянии — были зафиксированы его повреждения, осыпание кирпичной кладки и роспись граффити. Совместно с пользователем объекта были разработаны и утверждены этапы дорожной карты, учитывающие функциональное назначение объекта. В настоящее время мероприятия по комплексному преображению фасада завершены, кроме того, заменены окна и двери», — уточнил Бобров.

В целях обеспечения безопасности земельный участок, на котором расположено строение, огородили забором и установили предупреждающие вывески.