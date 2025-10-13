В корпусе № 1 ЖК «Легенда Марусино» Люберец завершили основной этап монолитных работ

В корпусе № 1 завершен основной этап монолитных работ в секциях 2, 3 и 4. Ведется кладка внутренних и наружных стен, начата установка кровли в трех секциях. Подземный паркинг находится на завершающей стадии разработки котлована и монтажа фундаментов. Прокладывается система наружной канализации.

В корпусе № 2 заливка бетона завершена на первом этаже в секциях 1 и 2, на втором этаже в секции 3, на четвертом этаже в секции 4 и техническом этаже в секции 5. Фундаментная плита подземного паркинга готова наполовину, началась укладка наружных канализационных сетей.

ЖК «Легенда Марусино» расположен в деревне Марусино, вблизи ул. Заречной в городе Люберцы. В состав комплекса войдут два жилых корпуса, благоустроенные дворовые территории, новые проезды для автомобильного транспорта, подземный паркинг на 156 машино-мест. Во дворах разместят детские и спортивные площадки. По периметру комплекса устроят велосипедную дорожку. Помимо магазинов и квартир, в домах расположится физкультурно-оздоровительный комплекс, отделение почты и участковый пункт полиции.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.