В Королеве завершили 75% капремонта школы №1

Капитальный ремонт школы №1 на Октябрьской улице в Королеве выполнен на 75%. В трехэтажном здании площадью более 5,7 тыс. кв. метров продолжаются инженерные и отделочные работы, завершить их планируют в июле 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт ведется в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета. В здании монтируют инженерные сети, устанавливают двери, выполняют внутреннюю отделку помещений.

Отдельным проектом стало художественное оформление стен. На площади около 160 кв. метров создают рельефные композиции в технике сграффито под руководством художника Алексея Шилова. Панно посвящены истории отечественной космонавтики: от идей Циолковского и первого спутника до выхода Алексея Леонова в открытый космос, программы «Луна», полета «Энергии» с «Бураном», станции «Мир» и миссии «Союз — Аполлон». Также изображены Белка и Стрелка, капсула Гагарина и другие знаковые события.

После завершения работ в школе откроют информационно-библиотечный центр и пространства для реализации творческих инициатив учеников. Обновленное здание станет современным и безопасным образовательным пространством для школьников и педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.