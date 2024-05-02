сегодня в 13:19

В Королеве завершены монолитные работы по возведению здания музыкальной школы

Строительство новой музыкальной школы ведется в микрорайоне Юбилейный Королева по нацпроекту «Культура». Рабочие завершили монолитные работы по возведению здания. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства строительного комплекса.

«На строительной площадке задействовано более 56 рабочих и 6 единиц техники. Выполняется кладка стен и перегородок, монтаж инженерных систем — водоснабжения и отопления, электромонтажные работы», — уточняется в сообщении.

Все работы планируют завершить в этом году.

Строительство школы ведется на месте постройки 1936 года, которая уже не отвечала современным требованиям.

Новая школа рассчитана на 600 учеников. Здание будет трехэтажным, с просторным актовым залом и современным оборудованием, доступным для маломобильных категорий жителей. В школе предусмотрены репетиционные залы, кабинеты для индивидуальных занятий и классы для изучения теории.

Планируется, что учащиеся музыкальной школы смогут не только научиться игре на музыкальных инструментах, но и усвоить основы художественной культуры, развить интерес к музыке и пониманию роли искусства.

В центре нацпроекта «Культура» — повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.