В Королеве завершают строительство поликлиники на 1000 посещений

Строители завершают работы в новой поликлинике на улице Циолковского в Королеве, где медучреждение сможет принимать до 1000 пациентов в смену. Сейчас на объекте монтируют декоративные элементы на кровле и ведут пусконаладку инженерных систем, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлиника рассчитана на 600 посещений во взрослом отделении, 300 — в детском и 100 — в травмпункте. Площадь пятиэтажного здания с подземным этажом составляет почти 18 тыс. кв. м. Учреждение адаптируют для маломобильных посетителей: предусмотрены удобные входы, маршруты передвижения и безопасный доступ ко всем основным помещениям.

На площадке задействованы 120 рабочих и пять единиц техники. Специалисты завершают подшивку потолков, продолжают сборку и расстановку мебели и медицинского оборудования. Идет монтаж и пусконаладка вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, слаботочных систем и сервера видеонаблюдения «Безопасный регион». На финальном этапе — благоустройство территории: устройство детской площадки и подготовка газонов.

«На этой неделе завезли оборудование для эндоскопии в полном объеме, тренажеры для отделения реабилитации, велоэргометры и беговые дорожки», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В поликлинике откроют центр здоровья и центр амбулаторной онкологической помощи. Учреждение оснастят КТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. Открытие запланировано до конца третьего квартала 2026 года. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.