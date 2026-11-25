Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 5 на проспекте Королева, 5 в Королеве достиг готовности 33%. Работы планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Королеве продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 5 на проспекте Королева, 5. Готовность объекта составляет 33%. Детский сад посещают более 200 детей.

«В настоящее время на объекте ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт фасада и кровли, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании площадью 1 686 кв. м предусмотрены ремонт фасада и кровли, обновление входных групп, замена всех инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей, внутренняя отделка. Для дошкольного отделения также закупят новую мебель и оборудование.

Работы финансируют из регионального бюджета по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в рамках нацпроекта «Семья». Завершить капремонт планируют в 2027 году.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.