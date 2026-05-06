В Королеве строят поликлинику на 1000 посещений в смену

Строительство новой поликлиники на улице Циолковского продолжается в Королеве. Медучреждение рассчитано на 1000 посещений в смену, завершить работы планируют в третьем квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Поликлинику возводят по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и региональной госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Учреждение сможет принимать 600 взрослых пациентов, 300 детей и еще 100 человек в травмпункте за одну смену. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные входы.

Площадь здания составит почти 18 тыс. квадратных метров. Поликлиника будет пятиэтажной с подземным этажом, рядом оборудуют открытые парковки. Объект адаптируют для маломобильных посетителей: предусмотрены удобные входы, пути передвижения и безопасный доступ ко всем основным помещениям.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок, стоимость строительства составляет около 1,55 млрд рублей. Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области. Инспекторы проверили объект: строительная готовность достигла 85%, продолжаются монтаж инженерных систем и медицинского оборудования, отделка помещений и благоустройство территории. Застройщик — ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.