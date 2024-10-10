В Королеве проведут ремонт детской школы искусств

Здание школы искусств в центре Королева, на улице Октябрьская, было построено в 1982 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. В этом году школа вошла в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева «Строительство социальной инфраструктуры Подмосковья» благодаря совместной работе с правительством региона главы наукограда Игоря Трифонова, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Работы уже начались, в рамках капитального ремонта полностью обновят здание и внутренние помещения, инженерные сети, закупят новое оборудование. Также в планах — благоустройство прилегающей территории. Завершение ремонта планируется до конца 2025 года.

Детская школа искусств в 1982 году стала преемницей первой Детской музыкальной школы в городе Калининграде, основанной в декабре 1957 года. Это одна из старейших и крупнейших школ не только в Московской области, но и в России.

Сегодня в школе обучаются 850 детей по восьми направлениям: фортепиано; народные инструменты; духовые и ударные инструменты; струнные инструменты; сольное академическое пение; эстрадно-джазовое пение; живопись; подготовительное отделение.

Обучение ведут более 70 преподавателей, часть из которых имеют звания почетный работник общего образования Российской Федерации, Заслуженный работник культуры Московской области, а также различные награды.

За более 60 лет работы школа искусств воспитала целую плеяду профессиональных исполнителей-музыкантов и художников, окончивших известные музыкальные и художественные учреждения. Многие выпускники школы после получения высшего профессионального образования вернулись в школу в качестве преподавателей.

Успехи школы искусств на поприще сольного инструментального, оркестрового исполнительства, живописного мастерства были неоднократно отмечены высокими государственными наградами, грамотами, благодарностями и сертификатами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.