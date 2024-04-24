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В Королеве приступили к кровельным и фасадным работам в здании школы № 10

В городском округе Королев, на ул. Дзержинского, в школе № 10 продолжается капитальный ремонт. Работы ведутся в рамках президентской программы. Сейчас строители завершили демонтажные работы. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстроя.

На объекте задействованы 43 рабочих и 2 единицы техники. Завершился демонтаж внутренних конструкций. Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей.

В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях. Школу ждет поставка нового мебели и оборудования.

Школа откроет свои двери уже к 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.