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В Королеве построят многофункциональный комплекс с паркингом

Многофункциональный комплекс с паркингом откроется в новом ЖК «Дом-Мегалит в Королеве» и станет крупнейшим современным торгово-развлекательным объектом с офисами и подземной парковкой в микрорайоне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реализацию проекта завершает в историческом центре Королева один из старейших девелоперов Петербурга — корпорация «Мегалит». Новый многофункциональный комплекс общей площадью 19 тыс. кв. м. разместится на первых 4 этажах жилого комплекса «Дом-Мегалит в Королеве» на пересечении улиц Калинина и Циолковского.

В состав комплекса войдет и детский развлекательный центр площадью 1500 кв. м., он станет самым большим центром для детей в городе.

Строительство жилого комплекса долгое время было заморожено. Благодаря совместной работе главы Королева Игоря Трифонова с правительством Московской области, а также поддержке депутата Госдумы Сергея Пахомова, возведение ЖК удалось возобновить. Общая площадь объекта — почти 70 тысяч кв. м., он включает 365 квартир, общественно-деловые помещения и встроенную автостоянку.

Завершение строительства ЖК планируется в 2024 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.