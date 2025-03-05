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В Королеве после реконструкции открылся лечебно-оздоровительный пансионат

В Королеве состоялось торжественное открытие обновленного лечебно-оздоровительного пансионата Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». В церемонии приняли участие генеральный директор предприятия, Герой Российской Федерации и член бюро правления союза машиностроителей России Борис Обносов и первый заместитель главы города Сергей Иванов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пансионат стал более современным и комфортным благодаря масштабной реконструкции. Внешняя и внутренняя планировка претерпела значительные изменения: снесенную часть комплекса заменил новый пятиэтажный корпус, в котором расположены медицинские кабинеты, оснащенные современным оборудованием, а также бассейн, сауна, тренажерный зал и столовая.

Новые кабинеты предлагают широкий спектр услуг, включая магнитотерапию, лазерную терапию, ингаляторное лечение, массаж и соляную комнату. Желающие могут воспользоваться разнообразными водными процедурами, а все медицинские услуги оказываются квалифицированными специалистами.

Теперь пансионат располагает всем необходимым для эффективного лечения различных заболеваний.

За дополнительной информацией можно обратиться по тел.: 8 (915) 224-15-98.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.