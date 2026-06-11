В Королеве Подмосковья завершили половину капремонта школы № 13

Капитальный ремонт школы № 13 на улице Терешковой в Королеве выполнен на 50%. Работы ведут по госпрограмме Московской области за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в здании 1964 года постройки по адресу: улица Терешковой, 7. В настоящее время на объекте задействованы 70 человек. Строители выполняют общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации и оконные блоки.

«В настоящее время на объекте 70 человек. Строители ведут общестроительные и отделочные работы, осуществляют ремонт кровли, фасада, монтаж инженерных коммуникаций, оконных блоков», — сообщила пресс-служба ведомства.

Площадь здания составляет 4 286,6 кв. м. Проект предусматривает обновление входных групп, замену всех инженерных систем и сантехники, окон и дверей, а также проведение внутренних отделочных работ. Кроме того, для школы закупят новую мебель и оборудование. Учреждение рассчитано на 550 учеников. Открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.