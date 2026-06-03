В Королеве Подмосковья завершили капремонт школы №1

Капитальный ремонт школы №1 завершили на Октябрьской улице в Королеве, обновленное здание откроется 1 сентября. Работы выполнили по госпрограмме Московской области за счет регионального бюджета, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Королеве завершили капитальный ремонт основного здания школы №1 площадью более 5,7 тыс. квадратных метров. Сейчас специалисты проводят пусконаладку инженерных систем, завершается сборка и расстановка мебели.

Министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский отметил, что при модернизации особое внимание уделили созданию современной образовательной среды. В школе реализовали авторский проект «Моя школа, моя история», посвященный ключевым этапам отечественной космонавтики.

Под руководством художника Алексея Шилова мастера создают композиции в технике сграффито площадью около 160 квадратных метров. На них изображены Константин Циолковский, выход Алексея Леонова в открытый космос, этапы лунной программы от «Луны-1» до «Луны-16», а также старт ракеты-носителя «Энергия» с кораблем «Буран».

Кроме того, в школе оборудовали современный информационно-библиотечный центр с доступом к цифровым ресурсам и специальные пространства для реализации творческих проектов учащихся.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.