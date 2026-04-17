В Королеве Подмосковья обновят детский сад на 280 мест

Капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии №17 продолжается в Королеве. Строители завершили демонтаж и перепланировку помещений и приступили к следующим этапам работ, завершить обновление планируют в начале 2027 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании детского сада, построенного в 1980 году, уже выполнены демонтажные работы, перепланировка помещений, армирование стен и штукатурка на первых двух этажах. В подвале строители залили бетонную плиту под фундамент и готовят устройство стяжки пола. Следующим этапом станет укладка гидроизоляции.

Параллельно ведутся электромонтажные работы и установка новой системы отопления с автономным тепловым узлом. В ближайшее время специалисты приступят к демонтажу и установке новых окон, а также смонтируют строительные леса для устройства вентилируемого фасада.

Кроме того, на объекте демонтируют старую кровлю и готовятся к укладке нового покрытия. Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.