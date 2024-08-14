В Королеве планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств в 2025 г

В округе Королев в следующем году планируют капитально отремонтировать детскую школу искусств. Работы осуществляются в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации детской школы искусств в городском округе Королев», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБУДО городского округа Королев Московской области «Детская школа искусств», Московская область, г. о. Королев, г. Королев, ул. Октябрьская, д. 6».

Работы необходимо произвести в трехэтажном здании 1981 года постройки, общая площадь которого 3 904,1 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

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Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.