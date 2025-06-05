В Королеве капитально отремонтируют школу № 1

В Королеве продолжается капитальный ремонт образовательных учреждений. В планах на этот год — масштабное обновление основного здания школы № 1. Благодаря совместной работе главы города Игоря Трифонова с правительством Московской области учебное заведение включено в госпрограмму «Образование Подмосковья». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здание школы № 1, в которой сегодня учатся 1398 детей, было построено в 1989 году. Прошлым летом здесь полностью обновили фасад и крышу, заменили рамы. Теперь в планах капитальный ремонт внутренних помещений, замена инженерных коммуникаций, вентиляции, дверей и благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, на территории школы активно ведется строительство нового корпуса на 400 мест, который будет предназначен для начальных классов. Это позволит значительно улучшить условия для учеников и учителей, а также создать современное образовательное пространство.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.