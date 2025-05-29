В Королеве более чем наполовину построили новый корпус школы № 1

Строительная готовность нового трехэтажного корпуса школы № 1 на 400 мест в Королеве уже превысила отметку в 50%. Этот объект возводится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева и позволит разгрузить классы и решить вопрос второй смены. Параллельно здесь возводится теплый переход, который соединит новый корпус с основным зданием школы. В данный момент на объекте работают более 80 человека и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Также продолжается установка окон и витражей, ведутся кровельные и инженерные работы, завершается кладка наружных стен и внутренних перегородок, прокладывается система вентиляции. Кроме того строители утепляют наружные стены и приступили к облицовке фасада.

Новое здание будет напоминать Международную космическую станцию. В нем разместятся начальные классы, столовая, актовый и спортивный залы, медицинский пункт. Помещения будут оснащены необходимым оборудованием и мебелью, отвечающими современным стандартам качества и безопасности. Прилегающую территорию также благоустроят, оборудуют спортивные площадки и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.