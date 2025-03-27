В Королеве более чем на 50% завершили монолитные работы по возведению поликлиники

В городском округе Королев на улице Циолковского продолжаются работы по строительству комплексной поликлиники на 1 тыс. посещений в смену. Монолитные работы завершены на 70%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

«На объекте 100 рабочих и 7 единиц техники. Строители ведут монолитные работы на уровне 2-3 этажей здания, занимаются кирпичной кладкой стен в подвале, прокладывают инженерные сети», — говорится в сообщении.

Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на одну тысячу посещений в смену: 600 сможет принять взрослое отделение, 300 — детское. Кроме того, в здании запроектирован травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений. Общая площадь объекта составит более 17 тыс. кв. метров.

Новая поликлиника станет частью Королевской городской больницы № 1 и будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг: акушерство и гинекология, пункт вакцинации, кардиология, урология, неврология, детская хирургия и кардиология, лечебное дело, терапия, травматология. На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и детские площадки.

Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.