В Королеве активно продолжается строительство пристройки к школе № 1

В Королеве продолжается возведение новой пристройки на 400 мест к школе № 1. На сегодняшний день рабочие занимаются устройством фундаментной плиты и технического этажа здания. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводятся в рамках госпрограммы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры.

«На территории объекта в основном работает крупногабаритная техника: тракторы, экскаваторы и грузовые машины. Они развозят грунт, укрепляют стенки котлована, доставляют строительные материалы. Недавно мы положили основание для фундамента и уже начали его возведение», — отметил представитель подрядной организации Игорь Юдин.

Работы начались более двух месяцев назад, а закончатся к 1 сентября следующего года. На объекте трудятся более 20 человек и несколько единиц техники.

Будет обновлено и здание существующей школы. Здесь заменят окна и двери, проведут кровельные и фасадные работы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.