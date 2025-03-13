В Коммунарке инвесторы смогут построить общественно-деловые центры

В Новомосковском административном округе на городские торги выставлено право на заключение 6 соглашений, связанных с реализацией масштабныхинвестпроектов. Эти проекты предполагают возведение 6 общественно-деловых комплексов на территории Коммунарки. Об этом сообщил глава столичного Департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он отметил, что в столице активно развиваются масштабные инвестиционные проекты, направленные на улучшение городской инфраструктуры, а бизнес активно участвует в этом процессе.

«Сейчас инвесторы могут побороться на торгах за право на заключение соглашений, которые предусматривают строительство общественно-деловой недвижимости на шести земельных участках в Коммунарке общей площадью почти 5,4 га. Начальная цена лотов — один рубль, а шаг аукциона — 100 тыс. рублей», — сказал Пуртов.

Он уточнил, что в построенных комплексах можно будет разместить офисы, магазины, кафе, рестораны и парковки — окончательный выбор остается за инвесторами.

Победители аукционов получат возможность заключить с городом соглашение сроком на 3 месяца, которое предусматривает дальнейшее оформление договора аренды земельного участка без проведения торгов по льготной ставке — 1 рубль в год.

По словам министра Правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максима Гамана, договоры аренды участков площадью от 0,5 до 1,7 га в рамках реализации масштабных инвестпроектов будут действовать в течение 5 лет. На этих территориях предприниматели смогут возвести общественно-деловые комплексы площадью от 43,2 тыс. до 174,8 тыс. кв. м.

«Таким образом город формирует дополнительные возможности для девелоперов, которые готовы участвовать в развитии инфраструктуры административно-делового центра в Коммунарке. Возведение коммерческих объектов позволит создать дополнительные рабочие места в районе и будет способствовать повышению деловой активности в ТиНАО», — отметил Гаман.

Прием заявок на участие в торгах завершится с 24 марта по 5 мая, а сами торги состоятся в период с 2 апреля по 13 мая. Участниками могут стать предприниматели, имеющие за последние 5 лет опыт возведения объектов капитального строительства площадью не менее 100 тыс. кв. м, а также получившие совокупную выручку не менее 10% от объема планируемых инвестиций, указанных в извещении о торгах. Для участия потребуются наличие усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацияна платформе «Росэлторг».

В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии.