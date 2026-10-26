сегодня в 13:18

В Комарово продают бывшую подстанцию под видом жилого дома за 8 млн руб

В Санкт-Петербурге продают трансформаторную будку под видом жилого дома за 7,9 млн рублей. На это обратила внимание пользовательница Сети Дарья, которая наткнулась на соответствующее объявление.

По словам автора объявления, двухэтажное здание расположено в центре Комарово. Дом площадью 50 «квадратов» стоит на участке 1 сот. Высота потолков в помещениях — свыше четырех метров. В качестве дополнительного бонуса покупателю достанется парковочное место.

Автор объявления указал и другие преимущества такого необычного дома: «электричество 15 кВт, два отдельных входа, свободная планировка, отличная доступность». По его словам, покупателю предоставляется «уникальный шанс реализовать задуманное».

Владелец даже предложил проект того, как из подстанции можно сделать роскошный пентхаус.

Дарья уверяет, что таких объявление в Санкт-Петербурге несколько. Другие пользователи Сети раскритиковали подобные проекты.

«А такие объекты теоретически вообще законно переоборудовать?», «Это дом? Всегда думала, что что-то типа огромного распределительного щитка», «Есть подобный в Пушкинском районе. Сейчас там маркетплейс», — написали комментаторы.

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