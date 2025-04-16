В Коломне завершили капремонт скатной крыши дома № 15 по ул Заводской

Капитальный ремонт скатной крыши завершили в доме № 15 по улице Заводской в поселке Заречный Коломны. Это кирпичное двухэтажное здание с тремя подъездами было построено в 1969 году, сообщает пресс-служба администрации округа.

Специалисты провели ремонт кровли из профнастила, заменили стропильную систему, обновили вентиляционные шахты и каналы и сделали новую систему отвода дождевой воды.

За качеством всех работ ежедневно наблюдали специалисты управления технического надзора капитального ремонта. Узнать, включен ли адрес в программу капремонта и какие сроки проведения работ, можно на сайте Фонда Московской области.

Всего в этом году в городском округе в программу капитального ремонта вошли 24 многоквартирных жилых дома. По этим адресам заменят кровли, утеплят фасады, обновят инженерные коммуникации. К капремонту плоских крыш приступят чуть позже. Его можно проводить только при плюсовой температуре, так обновленные покрытия позволят выдерживать ее резкие перепады.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность динамики и контроля при проведении сезонных работ во дворах.

«Строительство, благоустройство, ЖКХ, <…> здесь тоже очень важна динамика», — сказал Воробьев.