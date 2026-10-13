В Коломне завершили демонтаж в детском саду «Веснушки»

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 14 «Веснушки» в Коломне достиг готовности 12,5%. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 14 «Веснушки» на улице Шилова, д. 7. О ходе работ сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский. Площадь ремонта составляет 1 836,6 кв. м, готовность объекта — 12,5%.

Подрядчик завершил демонтаж старых конструкций, покрытий и элементов, мешавших дальнейшим работам. Готовность кровли достигла 25%. На площадке работают 25 строителей и два инженерно-технических специалиста, задействованы две единицы техники.

Рабочие приступили к прокладке сетей теплоснабжения, водоснабжения, электричества и вентиляции, а также к монтажу оконных блоков. После закрытия теплового контура строители начнут внутреннюю отделку.

Капремонт предусматривает обновление помещений и инженерных систем, а также благоустройство территории. Обновление конструкций и коммуникаций позволит продлить срок службы здания и снизить эксплуатационные расходы. Завершить работы планируют в сентябре 2027 года.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.