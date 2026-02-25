В Коломне усадьбу Гаврюхина сдали в аренду за рубль

Усадьбу Гаврюхина на улице Левшина в Коломне передали инвестору в аренду за 1 рубль по программе «Недвижимость за 1 рубль». Арендатор обязан в течение семи лет полностью отреставрировать объект культурного наследия, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В Коломне в рамках программы «Недвижимость за 1 рубль», инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым, инвестору передали усадьбу Гаврюхина. Комплекс на улице Левшина включает три объекта муниципальной недвижимости общей площадью 493,6 кв. м.

По условиям договора арендатор обязан провести полную реставрацию в течение семи лет с соблюдением требований охраны памятников.

«Передача исторических объектов в аренду за рубль способствует восстановлению культурного наследия региона и привлечению инвестиций. Эта мера позволит вернуть исторические памятники в активный культурный и экономический оборот, способствуя развитию туризма и созданию новых рабочих мест», — подчеркнул министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Принять участие в программе могут предприниматели и физические лица. Для этого необходимо выбрать объект, в том числе памятник культуры, на инвестиционном портале Московской области и подать онлайн-заявку. У заявителей не должно быть задолженностей по зарплате и налогам, процедур банкротства и мер принудительного взыскания долгов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.