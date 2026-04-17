Платный въезд к себе домой: в Подмосковье на «хозяйку» деревни завели дело

Жительница Подмосковья стала фигурантом уголовного дела после того, как установила платные ворота на въезде в деревню в муниципальном округе Шаховская и закрыла соседям свободный доступ к домам. Расследование начато по статье о самоуправстве (ст. 330 УК РФ), сообщает газета « Известия ».

О ситуации в населенном пункте стало известно после сюжета на федеральном телеканале. Выяснилось, что женщина управляет деревней через подконтрольное юридическое лицо и фактически заставляет людей платить за проезд к собственному жилью.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

На резонансную историю уже отреагировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Он поручил представить доклад о ходе расследования. Исполнение поручения и поиск путей решения проблемы жителей поставлены на контроль в Центральном аппарате СК.

