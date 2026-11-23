В Коломне строят еще два дома на 79 квартир в квартале «Подлипки-Город»

Два трехэтажных корпуса в жилом квартале «Подлипки-Город» в Коломне планируют достроить в мае 2028 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Новые дома рассчитаны на 45 и 34 квартиры — всего 79, больше половины из них будут двухкомнатными. Готовность корпусов составляет 10% и 23%. В одном здании возводят монолитный каркас первого этажа, в другом — несущие и ограждающие конструкции.

Жилой квартал «Подлипки-Город» развивается в одноименном планировочном районе Коломны. Проект предусматривает более 45 малоэтажных домов. Уже построены 25 домов и открыт детский сад «Синички» на 185 мест. В дальнейшем здесь планируют возвести многофункциональный центр с торговыми помещениями и зонами для занятий спортом.

Застройщиком выступает ООО СЗ «РК-Газсетьсервис Коломна». Надзор за работами осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть программу, предполагающую появление новых домов в городах Московской области. Например, как в Дубне, где сначала появился один новый дом, а сейчас строится намного больше.

«У нас сейчас ситуация на жилищном рынке во всей стране, вы видите, если кто читает, интересуется, непростая. <…> Мы стараемся, чтобы в каждом городе у нас был парк, лесопарк, сквер. <...> Это сложная задача, но я прошу вместе с главами рассмотреть и очень внимательно <…> работу, которая предполагает появление новых домов в Воскресенске, Сергиевом Посаде, Талдоме, Шатуре, ну, и так далее», — сказал Андрей Воробьев.