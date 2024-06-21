В Коломне снесли аварийное здание бывшего Дома культуры

В Московской области в рамках работы по ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий в городском округе Коломна снесено аварийное здание бывшего Дома культуры. Объект располагался в центральной части села Дулебино, на улице Григоровича, вблизи жилой застройки и воинского мемориала, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийная полуразрушенная постройка представляла собой одноэтажное здание из силикатного кирпича площадью порядка 380 кв. метров. Сооружение продолжительное время не эксплуатировалось и пришло в непригодное состояние, основные элементы были частично разрушены, отсутствовала кровля, а также некоторые оконные и дверные проемы. В результате, администрацией городского округа Коломна было принято решение о демонтаже строения и весной текущего года проведены мероприятия по сносу. На сегодняшний день все работы завершены, участок свободен от аварийной постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 285 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 160 объектов, что составляет 56% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.