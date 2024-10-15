В Коломне продолжается строительство новой плавполиклиники для Югры

В Коломне кораблестроители АО «Порт Коломна» продолжают строительство нового теплохода медицинского назначения, который будет использоваться в системе здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Уже завершена сборка корпуса и надстроек основной и верхней палубы, установлена рулевая рубка, присоединена кормовая часть. В активной фазе находятся работы по монтажу трубопроводов инженерных систем, производится установка иллюминаторов и рулевого комплекса, монтируются закладные детали для обстройки внутренних помещений трюма и основной палубы», — рассказал главный врач центра профессиональной патологии ХМАО-Югры Николай Ташланов.

Швартовые и ходовые испытания плавклиники планируется осуществить летом будущего года, затем произойдет передача теплохода заказчику в порту Ханты-Мансийска после испытательного рейса. В первую навигацию медицинский теплоход отправится в мае 2026 года.

Судно спроектировано с учетом требований программы «Доступная среда». С осадкой всего 1,3 метра и максимальной скоростью в 24 км/ч теплоход сможет уверенно заходить в боковые и маловодные притоки Оби и Иртыша. Экипаж будет состоять из 12 членов команды и 26 медицинских работников, которые смогут комфортно разместиться в каютах верхней палубы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – сказал Воробьев.