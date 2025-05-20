В Коломне продолжается капитальный ремонт поликлиники № 1. Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с главным врачом Коломенской больницы Николаем Макаровым и председателем совета депутатов муниципалитета Николаем Братушковым посетили стройплощадку и обсудили ход работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас строители выполняют работы, которые обеспечат зданию прочность. Это бетонирование силовых полов, арматурные работы, устройство кирпичной кладки. Впереди — ремонт кровли, фасада, отделочные работы внутри помещений, а в завершение — благоустройство территории, прилегающей к отремонтированному объекту.

Предполагается, что работы будут завершены к концу 2025 года. После этого в здании возобновится прием врачей-терапевтов и узких специалистов.

Ранее более 35 тыс. коломенцев обращались сюда за медицинской помощью, и они с нетерпением ждут, когда поликлиника снова откроется для посещений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.