В Коломне приступили к сносу недостроенного многоэтажного дома

В подмосковном городе Коломна, на улице Московская, приступили к ликвидации заброшенного объекта незавершенного строительства. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Фундамент многоэтажного дома площадью 900 кв. метров остался городу в «наследство» от недобросовестного застройщика, в отношении которого в начале нулевых годов было инициировано дело о банкротстве. Судебный процесс длился несколько лет, за это время постройка обветшала и была включена в областной перечень ликвидации аварийных и недостроенных объектов.

«Данный объект располагается вдоль одной из главных городских трасс, вблизи жилого массива. Его ликвидация в первую очередь направлена на повышение уровня безопасности жителей. Демонтаж, который стартовал в начале марта, компания-подрядчик планирует завершить в течение месяца. Строительный мусор вывезут и пустят на вторичную переработку», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

После сноса администрация планирует провести благоустройство освободившейся территории.

Всего на территории городского округа Коломна было выявлено 358 объектов незавершенного, аварийного и самовольного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 205 объектов, что составляет 57% от общего количества.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.