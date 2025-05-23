В Коломне после капитального ремонта откроется школа № 14 к 1 сентября

Школу № 14 продолжают капитально ремонтировать в Коломне. Обновление здания ведут благодаря госпрограмме и национальному проекту «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уже отремонтирована крыша, рабочие выровняли полы на всех трех этажах и установили новые окна. Теперь меняют вентиляцию, отопление, водоснабжение и канализацию.

Снаружи утепляют стены и устанавливают современный фасад, обновляют входные группы. Внутри делают перегородки между помещениями и дверные проемы. В некоторых кабинетах уже началась чистовая отделка.

Ремонт ведет команда из ста специалистов. Площадь школьного здания — больше восьми тысяч квадратных метров. После завершения строительных работ подрядчик благоустроит территорию вокруг. В школу закупят новую мебель и оборудование.

«Обновленное учебное заведение распахнет свои двери 1 сентября. Капитальный ремонт школ — большая и важная программа, инициатором которой стал наш президент Владимир Владимирович Путин», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.