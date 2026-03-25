В Коломне Подмосковья достроили половину нового корпуса школы №14

Строительство четырехэтажного корпуса школы №14 на улице Шилова в Коломне выполнено на 50%. Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет бюджета, завершить объект планируют в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне продолжается строительство нового корпуса школы №14. На площадке монтируют инженерные системы, устанавливают внутренние оконные блоки и витражи спортзала, ведут монтаж отопления и устройство кровли перехода между зданиями.

Четырехэтажный корпус рассчитан на 400 учеников. Здесь разместят классы основной и старшей школы, специализированные лаборатории и библиотеку с IT-зоной. В здании оборудуют мастерские для мальчиков — слесарную и столярную, а также отдельный класс для девочек для занятий кулинарией и шитьем. Все помещения оснастят современным оборудованием.

Для занятий спортом предусмотрен просторный зал, в котором одновременно смогут заниматься два класса. Проект благоустройства включает детские игровые и спортивные площадки, установку современного ограждения и наружного освещения. Полностью завершить строительство планируется в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.