В Коломне объявлен конкурс на работы по сохранению объекта культурного наследия

Объявлен конкурс в электронной форме на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Кремля, XVI в.: Шатровая колокольня» в городе Коломна, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы осуществляются в рамках государственной программы «Культура и туризм Подмосковья» и финансируются за счет средств бюджета Московской области», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на разработку проектной документации для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия «Ансамбль Кремля, XVI в.: Шатровая колокольня» по адресу: Московская область, г. о. Коломна, г. Коломна, ул. Лазарева, д. 14.

В рамках выполнения работ в 2025 планируется разработать проектную документацию для проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, включающую проект реставрации с обоснованием проектных решений, архитектурные решения, конструктивные и объемно-планировочные решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.